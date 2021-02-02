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Açınca şoke oldu; çay paketinden hayvan gübresi çıktı!

Paketlerin içinden çay yerine hayvan gübresi ve torf toprağı çıktı

02 Şubat 2021 10:58

Adıyaman’da 4 paket çay alan bir kişi paketleri açtığında şoke oldu. Paketlerin içinden çay yerine hayvan gübresi ve torf toprağı çıktı.

Uygun fiyata aldığı çayı eve götüren ve paketi açan Uğur Ay, çay yerine hayvan gübresi görünce şaşırdı. İlk açtığı paketten sonra ikinci pakette de aynı görüntü ile karşılaşınca durumu polise bildirdi.

Hayvan gübresi ve torf toprağı

Paketlere hayvan gübresi ve torf toprağı karışımın doldurulduğu ve dökme ‘çay' diye satıldığı ortaya çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, çay paketlerinden numune aldı.

Uğur Ay, kendisinin düştüğü duruma başkalarının da düşmemesi için seyyar satıcılardan bu tür gıda ürünlerinin alınmaması gerektiğini belirterek, “Akşam evime giderken çay satıldığını gördüm. Fiyatı uygun olduğu için 4 paket aldım. Eve gidip paketi açtığımızda paketten hayvan gübresi çıktı. Durumu polis ekiplerine bildirdim. Vatandaşlar dikkat etsinler. Dışarıdan böyle şeyler almak yerine belirli yerlerden alırlarsa, benim gibi mağdur olmazlar” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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