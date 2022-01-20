Acil servise giren bıçaklı saldırgan, hastanedekilerin boğazına bıçak dayadı

İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı kişilerin özel bir hastanede tedavi edildiğini düşünen eli bıçaklı bir kişi hastaneyi bastı. Hastanedekileri tehdit eden bıçağı boğazlarına dayayan saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Ocak'ta Esenyurt'taki özel bir hastanede meydana geldi. Akşam saatlerinde hastanenin yakınında iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Taraflar hastaneye girmek istedi fakat güvenlik görevlileri izin vermedi. Taraflardan biri olay yerinden ayrıldı fakat gidip akrabalarını toplayarak hastaneye geri döndü.

Elinde bıçak olan Ali Rıza B. hastaneye girdi ve kavga ettiği kişilerin nerede olduğunu sordu. Hastane çalışanlarının ısrarına rağmen yaralının içeride olmadığına ikna olmayan Ali Rıza B. hem hastaları hem de hastane personellerine bıçakla tehditler savurdu. Hastalardan birine bıçak sallayan saldırgan daha sonra da acilde görevli doktora yumruk attı. Aldığı darbeyle gözlüğü kırılan doktor, gözünden yaralandı. Hastane çalışanları 'beyaz kodla' polise haber verdi. Saldırgan koridorda bekleyen bir kişinin de boğazına bıçak dayayıp tehditler savurdu.

Ali Rıza B. polis gelmeden hastaneden ayrıldı. Polis ekipleri, hastanede inceleme yaparken saldırgan bu sefer de pansuman yaptırmak için geri döndü. Hastane personelinin polise bilgi vermesi üzerine, pansuman yaptırmaya gelen şüpheli gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen Ali Rıza B. tutuklandı.

Hastane çalışanları o anları anlattı.