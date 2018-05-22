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Acil servis önündeki silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı

22 Mayıs 2018 19:23

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının nedeninin 8 ay önce okul bahçesinde yaşanan servis kavgası olduğu belirlendi. Sarı çiftine kurşun yağdıran kişinin servis kavgası sonrası kayıplara karışan Feyyaz E. olduğu tespit edildi. Çiftin tehditler nedeniyle koruma talebinde bulunduğu öne sürüldü. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı hayatını kaybetti. Saldırı sırasında hastane önünde bulunan 2 kişi de yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önündeki olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Tedavisi için hastaneye gelen Ramazan Sarı ile eşi Suzan Sarı silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın kurşun yağmuruna tuttuğu Ramazan Sarı başına 6 kurşun isabet etti. Suzan Sarı ise sırtından ve bacağından vuruldu. Saldırı sırasında hastane önündeki iki kadın da seken kurşunlardan yaralandı. Durumları ağır olan Ramazan Sarı ile Suzan Sarı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayı duyup hastane önüne gelen akrabaları sinir krizi geçirdi. Akrabalardan biri, çiftin daha önce tehdit aldığını emniyete koruma talebinde bulunduğunu öne sürdü. Bu kişi, taleplere rağmen emniyetin koruma vermediğini iddia etti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Ramazan Sarı'nın geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ümraniye'de okul bahçesinde rakip servis firmaları arasında çıkan kavgada yaralandığı öğrenildi. Güvenlik kamerasından yola çıkan polis ekipleri, servis kavgasından sonra kayıplara karışan Feyyaz E.'nin Sarı çiftine kurşun yağdıran kişi olduğunu belirledi. Polis, kayıplara karışan Feyyaz E.'yi arıyor.

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