Açık artırma ile kaçak parfüm sattığı esnada karşısında polisi buldu

Yalova'da sosyal medya üzerinde canlı yayında açık arttırma yaparak kaçak parfüm ve kaçak emtia ürünler satan O.K. ve S.K adlı kişiler suçüstü yakalandı. "Son noktayı kim koyacak?" diyerek satışı yöneten O.K, canlı yayın esnasında polis ekiplerini karşısında görünce hemen cep telefonuna uzanarak yayınını kapattı.

Yapılan aramalarda yurda kaçak yollarla sokulduğu değerlendirilen çeşitli markalarda; 210 adet parfüm, 110 adet kaçak giyim eşyası, 20 adet kol saati ele geçirildi.