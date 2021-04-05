T24 LogoT24 Logo
Haberler

Açık artırma ile kaçak parfüm sattığı esnada karşısında polisi buldu

2 kişi gözaltına alındı

05 Nisan 2021 14:14

Yalova'da sosyal medya üzerinde canlı yayında açık arttırma yaparak kaçak parfüm ve kaçak emtia ürünler satan O.K. ve S.K adlı kişiler suçüstü yakalandı. "Son noktayı kim koyacak?" diyerek satışı yöneten O.K, canlı yayın esnasında polis ekiplerini karşısında görünce hemen cep telefonuna uzanarak yayınını kapattı.

Yapılan aramalarda yurda kaçak yollarla sokulduğu değerlendirilen çeşitli markalarda; 210 adet parfüm, 110 adet kaçak giyim eşyası, 20 adet kol saati ele geçirildi.

O.K ve S.K. isimli şahıslar gözaltına alınarak tahkikata başlandı.

Kaynak: İHA

açık artırmakaçakparfümyalovapolis

Diğer Videolar

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'e yapılan operasyonun görüntüleri

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mayıs 2021

Yalova'da bir müşteri kendisine maske uyarısı yapan market çalışanının burnunu kırdı

Sedat Peker'in adını verdiği Halil Falyalı konuştu: Ne Binali Bey'le ne de oğluyla hiç yan yana gelmedik

Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı konvoyu Kasımpaşa'da

Şevket Türksoy isimli erkek markette kadını darp edip boğazına bıçak dayadı; kimse müdahale etmedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkan Yıldırım'a ağır...

Ahmet Şık 'bakanlık pazarlığı' iddialarını değerlendirdi: Abdülkadir Selvi'ye Demirtaş'ın hapishanede...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarı Altınok'tan peynir ithalatı yorumu: Venezuela'ya gittiğimde Arepa'lardan atıştırmak...

Bülent Arınç'tan "Sedat Peker" yorumu: Lohusa kadınların bile tutuklandığı, çocuklarıyla...

AKP’den seçim barajı için yeni öneri...

İstinaf mahkemesinden Susurluk JİTEM davasında tarihi karar: Mehmet Ağar ve...

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkan Yıldırım'a ağır...

Ahmet Şık 'bakanlık pazarlığı' iddialarını değerlendirdi: Abdülkadir Selvi'ye Demirtaş'ın hapishanede...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24