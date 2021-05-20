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Açığa alındılar | Tunceli iki jandarma bir kadına 'canlı bomba' olduğu iddiasıyla müdahale etti; başına silah dayadı

Emniyetteki ifade işlemleri süren 2 jandarma personeli ise Valilik tarafından açığa alındı

20 Mayıs 2021 21:05

Tunceli'de jandarma, 'canlı bomba' olduğu iddiasıyla bir kadına müdahale etti. Yere yatırılıp, başına silah dayanılan kadının canlı bomba olmadığı anlaşılınca, iki jandarma personeli Valilik tarafından açığa alındı.

Cumhuriyet Caddesi’nde öğle saatlerinde 2 jandarma personeli, 'canlı bomba' iddiasıyla bir kadına müdahale etti. Kadın, etkisiz hale getirmek için yere yatırılıp, başına silah dayandı. Çevredekiler, ismi açıklanmayan kadının masum olduğunu söyleyip tepki gösterince jandarma havaya ateş açarak, yaklaşılmasına izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 jandarma personelini gözaltına aldı.

Güvenlik görevlilerinin yaptığı araştırmada kadının şüphe taşıyan herhangi bir durumu olmadığı tespit edildi. Emniyetteki ifade işlemleri süren 2 jandarma personeli ise Valilik tarafından açığa alındı.

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da "Şiddetin ve işkencenin sıradanlaşması, sokakta, gözetim merkezlerinde, cezaevlerinde sistematik olması münferit olaylar değil Akparti hükümetlerinin yöneldiği rejimin bilinçli siyasal tercihidir. AkParti yargısının cezasızlık zırhı bütün coğrafyada en ağır biçimde görülmektedir" diye yazdı.

Kaynak: DHA

 

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