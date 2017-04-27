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Aç Kapıyı Çok Fenayım filminin fragmanı

27 Nisan 2017 20:42

Oğuzhan Yıldız'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı, Kenan Öztürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Aç Kapıyı Çok Fenayım, ne yaşadıklarını hatırlamadıkları bir günün ertesinde hayatları değişen bir grup arkadaşı odağına alıyor.« Detayı Gizle Çok başarılı bir senarist olan Oğuz, kariyerinin en tepesindeyken ani bir kararla yaşam kaynağı olan senaristliği bırakır. Oğuz, tek dert ortağı ve üst komşusu eski ünlü bir yönetmen olan Ertem'le sırlarını paylaşmaktadır. Oğuz ve arkadaşları, hayatlarında her şey kötü giderken hatırlamadıkları bir gün geçirirler ve aniden evde uyanırlar. Gecenin nerede ve nasıl geçtiği ile ilgili hiçbir fikirleri yoktur; ama hepsinin işleri bir anda açılır, üst üste teklifler gelmeye başlar. Hatırlamadıkları gece sonucu bütün hayatları değişir.

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