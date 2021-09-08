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Aç kalan ayı, yiyecek için köpeklerle mücadele etti

Ardahan'da aç kalan bir ayı, gece yarısı yerleşim yerine indi

08 Eylül 2021 15:08

Ardahan'ın Göle ilçesinde, Göle ormanları mevkiinde aç kalan bir ayı, gece yarısı yerleşim yerine indi. Ayı, çöp konteynerini kaptırmamak için köpeklerle mücadele etti. 
 
O anlar kameraya yansıdı. 
 
Kaynak: İHA
ardahanayıköpek

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