Aç kalan ayı, yiyecek için köpeklerle mücadele etti

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="article__header">\n<div class="article__announce-text">Ardahan'ın Göle ilçesinde, Göle ormanları mevkiinde aç kalan bir ayı, gece yarısı yerleşim yerine indi. Ayı, çöp konteynerini kaptırmamak için köpeklerle mücadele etti. </div>\n</div>\n<div class="article__body">\n<div class="article__block" data-type="text">\n<div class="article__text"> </div>\n</div>\n<div class="article__block" data-type="text">\n<div class="article__text">O anlar kameraya yansıdı. </div>\n<div class="article__text"> </div>\n<div class="article__text"><strong>Kaynak: İHA</strong></div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>