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Abrams tankına böyle saldırdılar

02 Ekim 2017 15:37

Ortadoğu’daki teröristlerin faaliyetini gözlemleyen Directorate 4, IŞİD intiharcısının mayın yüklü araçla Irak ordusu konvoyuna saldırdığı anın görüntülerini yayınladı. Video, M1A1 Abrams tankını takip eden Humvee zırhlı aracındaki kamera tarafından kaydedildi. Askeri konvoy Hariz köyünün içinden geçerken cihatmobilin saldırısına uğradı. Mayın yüklü otomobil tank yakınında durarak havaya uçtu. Directorate 4, Abrams tankının zarar gördüğünü, yakının bulunan askerlerin ise yaralandığını bildirirken IŞİD, 1 tank ve 4 Humvee aracının yok edildiğini ve birkaç askerin öldürüldüğünü ileri sürdü.

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Cihatmobil ile Abrams tankına böyle saldırdılar

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