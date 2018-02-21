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Abidin Ünal'dan Akın Öztürk'le kol kola yürüdüğü görüntüye ilişkin açıklama

21 Şubat 2018 19:16

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görüldü. Darbe gecesi derdest edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal müşteki-mağdur olarak dinlendi. Ünal, Akıncı Üssü'nde tutulduğu sırada, darbe girişiminin bir numarası olduğu suçlamasıyla yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk ile kol kola yürürken ortaya çıkan görüntülerini şöyle açıkladı: "16 Temmuz saat 14.00 sıralarında tutulduğum odanın kapısı zorlandı. Ancak kapıyı açan olmadı. 15 dakika sonra kapı açıldı ve Akın Öztürk içeri girdi. Bana, 'Aaa sen burada mısın' dedi. Bana gece boyunca Genelkurmay başkanı ile birlikte olduğunu, darbeyi önlemeye çalıştıklarını, hala müzakerelerin sürdüğünü, sivil değil de askeri savcıya teslim olmak istedikleri, Genelkurmay başkanın sabah ayrıldığını, kendisinin de gitmek istediğini ancak Genelkurmay başkanının 'Sen burada kal' dediğini söyledi. Bana 'Genelkurmay İkinci başkanı da burada, yanına gidelim' dedi. Ancak ben kabul etmeyince ayrıldı. Bir süre sonra Akın Öztürk tekrar geldi. 'Yaşar Güler'le geldik gidiyoruz' dedi. Koridora çıkıp yürüdük. Yaşar Güler'i görüp kucaklaştık. Sonra 'Gidiyoruz' dediler."

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