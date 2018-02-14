ABD'ye ''Osmanlı tokadı'' sorusu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Nauert, ''Suriye'de ve özellikle Afrin'de şiddetin tırmanmasına ilişkin endişelerimiz hakkında Türk hükümetiyle birçok üst düzey görüşme yaptık. Türkiye'nin, meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz. Onlarla sadece Türkiye için değil, Suriye'dekiler, ABD ve diğer ülkeler için de işe yarayacak bir çözüm bulmak için konuşmak istiyoruz'' dedi. Konuşmasında "Afrin bölgesinde tırmanan şiddet" ifadesini kullanan Nauert; Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara ziyaretinin, konunun ABD tarafından ne kadar ciddiye alındığını gösterdiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ''Bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin' ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları çok açıktır'' sözleri de soruldu. Sözcü, yabancı devlet adamlarının her açıklamasına yanıt veremeyeceğini belirterek soruyu yanıtsız bıraktı. Nauert; Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nin önündeki caddenin adının "Zeytin Dalı" olarak değiştirilmesi kararı için de, "Konu Türkiye'nin iç meselesi" diye konuştu. ABD'li sözcü, Türkiye'de artan Amerikan karşıtı söylemlerin ülkesinin politikalarını değiştirmeyeceğini söyledi.