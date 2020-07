Abdurrahim Karakoç vefatının 8. yılında anıldı

Şair Abdurrahim Karakoç, vefatının 8. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum Mezarlığı'nda bulunan Karakoç'un kabri başında bir araya gelen ailesi, yakınları ve sevenleri, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Babasının çizgisini hiç değiştirmediğini dile getiren Abdurrahim Karakoç’un oğlu Türk İslam Karakoç, "Babama karşı acımız, özlemimiz dün gibi diri. 8. Yılında gönül dostlarımızla bir araya geldik. Babam 80 yıllık ömrünü Türk milletine ve hak, hakikat yoluna harcadı. Çizgisini hiç değiştirmedi. Yaşadığı gibi yazdı. Yazdığı gibi yaşadı. Her zaman dik durdu ve her zaman bildiklerini söyledi. Güzel bir ömür geçirdi. Güzel kitaplar yazdı. Onları nesillere, bizlere bıraktı. İnşallah çocuklarımız onların takipçisi olacak ve babamı güzel bir şekilde anmaya devam edeceğiz. İnşallah bizden sonraki nesiller daha fazla kıymetini bilecek” ifadelerini kullandı.



“Manevi olarak bin yıllarca sürecek bir miras bıraktı”

Ölmeyecek bir mirasa sahip olduklarını belirten Karakoç, “Pandemi olduğu için fazla kalabalık olmadan, mütevazı bir şekilde andık. Her siyasi görüşten her partiden arkadaşlarımız, dostlarımız geldi. Acımızı, sevgimizi ve özlemimizi paylaştılar. Babam maddi miras olarak sadece Sincan'da bir ev bıraktı. Fakat manevi olarak bin yıllarca sürecek bir miras bıraktı. Babamı tanıyan insanlara gittiğimiz zaman kapılarını açıklarında bizlere yüreklerini de, muhabbetlerini de açıyorlar. Asıl miras bu diye düşünüyorum. Üstelik ölmeyecek bir miras. İnşallah babama layık olacağız” şeklinde konuştu.



“Abdurrahim Karakoç, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve gönül coğrafyamızın adeta bir kültür havzasıydı”

Abdurrahim Karakoç’un kültür havzası olduğunu belirten Büyük Birlik Partisi MKYK Üyesi Bülent İspir, "Her yıl genel başkanımız Mustafa Destici'nin katılımıyla andığımız programa, bu sene korona virüs tedbirleri kapsamında daha dar temsili bir heyetle katılmış bulunuyoruz. Bundan sonraki anma programlarında daha geniş kapsamlı şekilde düzenleyeceğiz. Merhum Abdurrahim Karakoç, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve gönül coğrafyamızın adeta bir kültür havzasıydı. O kültür havzasından onun yaşadığı yıllarda da Büyük Birlik Partisi olarak fazlasıyla istifade eden bir camiayız. Onun vefatından sonrada istifade etmeye devam ediyoruz inşallah. Vefatının 8. Yılında bir kez daha yad ediyorum. Kabri nur makamı ali olsun diyorum” dedi.