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Spor

Abdurrahim Albayrak: Emre Akbaba çin 48 saat uğraştım

20 Ağustos 2018 14:26

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni transfer Emre Akbaba ile ilgili olarak geçen zorlu sürece de değinen Albayrak "Emre'yle ilgili gerçekten 48 saat uğraştım diyebilirim. Telefon bir yanda şarja bağlı bir yandan da konuşarak. Ama Allah'ıma şükürler olsun ki Galatasaray formasını giymek istiyordu. Bende elimden geleni yaptım ve onu sevdiği, aşık olduğu renklere kavuşturdum. Bugün de gördünüz girer girmez üç gol pozisyonuna girdi. Bize ileride çok büyük faydası olacaktır" diye konuştu.

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