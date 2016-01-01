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Abdullah Gül'den yeni yıl mesajı

01 Ocak 2016 11:26

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yayınladığı yeni yıl mesajında "Başta ülkemiz ve yakın coğrafyamız olmak üzere, yaşanan acıların sona ermesini; insanlar, ülkeler ve milletler arasındaki ilişkilerde barışın, huzurun ve güvenin egemen olması, karşılıklı saygı, anlayış ve hoşgörünün düşmanlıklara, nefrete ve ön yargılara galip gelmesini umut ediyorum" dedi. Abdullah Gül, yayınladığı yeni yılı mesajında yeni yılın başta Türkiye olmak üzere tüm insanlığa barış huzur ve refah getirmesi temennisinde bulundu.

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