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Abdullah Gül, Hayrünnisa Gül'ü böyle uyardı

21 Ağustos 2014 14:24

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Çankaya Köşkü’nde verdiği resepsiyona eşi Hayrünnisa Gül’ün konuşmaları damgayı vurdu. Sitemkâr sözler gündemin ilk sırasındaki yerini korurken, resepsiyonda çekilen bir görüntü hayli dikkat çekici. Görüntülerde, Hayrünnisa Gül, konuklardan biriyle konuşuyor. Bu sırada, sohbetin uzadığını düşünen Cumhurbaşkanı Gül, eşinin kulağına eğilerek diğer konuklarla da ilgilenmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Ancak, gürültü yüzünden eşini duyamayan Hayrünnisa Gül, konuşmasını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı da çareyi eşinin omzuna dokunarak uyarmakta buluyor.

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