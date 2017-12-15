Abdulkadir Selvi'den Kudüs yorumu: Bu kararın iki kaybedeni var...

Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın aldığı Kudüs kararı masaya yatırıldı. Programın konuklarından Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selvi, "Bu kararın iki kaybedeni oldu. Birincisi Amerika Trump ile birlikte ara bulucu rolünü kaybetti. İkincisi ise Suudi Arabistan burada pozisyonunu kaybetti. Suudi Arabistan her zaman Arapların liderliğine oynar. Suudi Arabistan toplantıya katılmayarak bu pozisyonunu kaybetti." değerlendirmesinde bulundu. Kaynak: CNN Türk