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Abdülkadir Ömür’ün şampiyonluk sevincindeki zor anları kamerada

"Öyle bir kilitlediler ki beni nefes alamadım. Bayılacak gibi oldum"

08 Mayıs 2022 09:51

Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV AntalyasporFraport TAV Antalyaspor

maçında bordo-mavili oyuncu Abdülkadir Ömür’ün, yüzlerce taraftarın sevgi gösterisi sırasında fenalaştığı görüntüler, sosyal medyada ortaya çıktı. Başarılı oyuncu, şampiyonluk gecesi yaşadıklarını Atakaş Hatayspor maçı sonrasında, "Öyle bir kilitlediler ki beni nefes alamadım. Bayılacak gibi oldum" sözleriyle anlattı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 35’inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor maçında 2-2 berabere kaldığı maç sonrasında tarihinin en erken şampiyonluğuna kavuştu. Medical Park Stadyumu’nda 40 binden fazla kişinin heyecanla izlediği maçın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar yeşil sahaya hücum etti. Şampiyonluk coşkusunu sahada horon oynayarak ve birbirine sarılarak kutlayan taraftarlar, futbolcuların etrafını sarıp sevgi gösterisinde bulundu. Trabzonspor’un altyapıdan yetişen yıldızı Abdülkadir Ömür’ün, şampiyonluk maçı bitiminde sahada taraftarca kuşatıldığı ve sevgi gösterileri sırasında fenalık geçirdiği görüntüler de sosyal medyada ortaya çıktı.

TrabzonsporFraport TAV Antalyasporşampiyonluk kutlamasıAbdülkadir Ömür

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