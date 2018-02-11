ABD'li taraftar, Kış Oyunları'na Rus bayrağı getirdi: Sporcuların kendi evlerindeymiş gibi hissetmelerini, herkesle eşit olduklarını göstermek istedim

ABD'li taraftar Philip Vahuda, Russia Today'e (RT) verdiği mülakatta Güney Kore'deki Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'na niçin Rus bayrağıyla geldiğini anlattı. RT'ye konuşan Vahuda, doping skandalını ve Rus sporcuların sadece bağımsız olarak katılmalarına izin verildiğini duyduğunu ve onlara destek vermenin iyi olacağını düşündüğünü söyledi. Vahuda, “ Ben sporcuların kendi evlerindeymiş gibi hissetmelerini, kendilerinin herkesle eşit olduklarını göstermek istedim. Sonuçta Olimpiyat herkes için” dedi. ABD'li taraftar, “Şüphesiz onlar temiz, fakat muhtemelen diğer insanların yaptıkları hatalardan ötürü cezalandırılıyorlar. Ben toplu sorumluluğa karşıyım. Eğer bu Olimpiyat sporcuları temizse, kendilerine ülkelerini temsil etmek için fırsat verilmeli” ifadelerini kullandı. Açılışı dün yapılan Kış Olimpiyat Oyunları'na 169 Rus sporcunun bağımsız olarak katılmalarına izin verilmişti.