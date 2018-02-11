T24 LogoT24 Logo
Spor

ABD'li taraftar, Kış Oyunları'na Rus bayrağı getirdi: Sporcuların kendi evlerindeymiş gibi hissetmelerini, herkesle eşit olduklarını göstermek istedim

11 Şubat 2018 17:58

ABD'li taraftar Philip Vahuda, Russia Today'e (RT) verdiği mülakatta Güney Kore'deki Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'na niçin Rus bayrağıyla geldiğini anlattı. RT'ye konuşan Vahuda, doping skandalını ve Rus sporcuların sadece bağımsız olarak katılmalarına izin verildiğini duyduğunu ve onlara destek vermenin iyi olacağını düşündüğünü söyledi. Vahuda, “ Ben sporcuların kendi evlerindeymiş gibi hissetmelerini, kendilerinin herkesle eşit olduklarını göstermek istedim. Sonuçta Olimpiyat herkes için” dedi. ABD'li taraftar, “Şüphesiz onlar temiz, fakat muhtemelen diğer insanların yaptıkları hatalardan ötürü cezalandırılıyorlar. Ben toplu sorumluluğa karşıyım. Eğer bu Olimpiyat sporcuları temizse, kendilerine ülkelerini temsil etmek için fırsat verilmeli” ifadelerini kullandı. Açılışı dün yapılan Kış Olimpiyat Oyunları'na 169 Rus sporcunun bağımsız olarak katılmalarına izin verilmişti.

ETİKETLER

abdrusyarus bayrağıkış oyunlarıolimpiyatsporgüney kore

Diğer Videolar

ÖZET | Kızılyıldız karşısında galibiyet alan Anadolu Efes, üst üste 9'uncu deplasman galibiyetini aldı

Bizim Zamanımız |Oyuncu Cemrehan Karakaş Heja Bozyel'e anlattı: Instagram birçok şeyi öldürüyor

AB Başkanı Faruk Kaymakcı'nın İngilizcesi eleştirilere neden oldu

Arçelik Hindistan pazarına ‘yaşamla’ giriyor: Kadınlar istihdam edilecek, 'sari'ye özel çamaşır makinesi ve çiçekli buzdolapları üretilecek

İşte Emmy ödüllü Haluk Bilginer'in seslendirdiği şarkı: 'Ah güzel kafam'

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ocak 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24