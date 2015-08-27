ABD'li gazeteciler canlı yayında öldürüldü!

ABD'li CBS televizyonunun Virginia eyaletindeki Moneta kentinde birlikte çalıştığı yerel kanallardan birinin canlı yayını sırasında silahlı saldırıya uğrayan iki gazeteci hayatını kaybetti. Bedford County’deki Virginia alışveriş merkezinde meydana gelen saldırıda, kameraman Ward’ın vurulmasından sonra Parker kaçıyor. Kameranın yere düşmesiyle saldırgan da birkaç saniye canlı yayında görülüyor. Olayın hemen ardından yayın kesilerek stüdyoya dönüldüğü görülüyor. Canlı yayındaki röportajın konuğu Vicky Garner'ın da saldırıda sırtından vurulduğu ve hastanede tedavi edildiği belirtildi.