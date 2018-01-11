ABD’li askerlere evlatlık verilen kız kardeşler yıllar sonra buluştu

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD'li 2 subaya evlatlık verilen ve ismi 'Michelle' olarak değiştirilen 'Hatice' ile 'Britanny' adı verilen 'Seçil', kardeş olduklarını öğrendikten sonra Türkiye'ye gelip gerçek ailesine kavuştular. Yaşanan sürecin bir televizyon programına konu olmasının ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana'da yaşanan ABD'li askerlere evlatlık verilmesi hakkında soruşturma başlattı. Uzun yıllar sonra bir araya gelen kardeşler ise aynı şekilde evlatlık verilen iki kardeşlerinin bulunmasını istiyor.