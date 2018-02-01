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Abdi İpekçi ölümünün 39. yılında mezarı başında anıldı: Öldür diyenler yargılanmadı

01 Şubat 2018 18:28

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarıyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Abdi İpekçi, ölümünün 39. yılında mezarı başında anıldı. Meslektaşları, arkadaşları, Milliyet Gazetesi çalışanları ve kızı Nükhet İpekçi İzet'in katıldığı törende İpekçi için dua edildi. Dua sonrası konuşan Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi İzet, geçen 39 yılda resmi belirsizlik, örtbas etme, cezasızlık olduğunu ve bu bilinmezliklerin sürdüğünü söyledi. "Öldür diyenler yargılanmadı" Nükhet İpekçi İzet ,"Öldür diyenler yargılanmadı. Öldürenin korunma ve kaçırılma giderlerini karşılayanlar yargılanmadı. Etrafı toz duman edenler, delilleri süpürgelerle yok edenler, kayıtları silip dosyaları kaybedenler yargılanmadı. Adalet beklentisini; bazıları, kin ve intikam dürtüleriyle karıştırıyor. Halbuki hakikatin ortaya çıkarılması ve resmen kayda geçirilmesinden öte bir talebim yok. Bu böyle bir talep ki, öldürten odaklara şuurlu veya şuursuz hizmet edenleri bile huzura kavuşturabilir. Hukuk, ailenin acısını dindirmek için değil, toplumun yararına olmalı diye tekrar edip duruyorum" dedi.

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