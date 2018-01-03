ABD'deki davada jüriye dinletilen ses kaydına göre, Zafer Çağlayan, Hakan Atilla için 'Kılıbık' diyor

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla 21 ay önce Miami'de tutuklanan iş adamı Reza Zarrab'ın "tanık" olarak ifade verdiği davada jüri, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığına ilişkin kararını vermek üzere dördüncü kez toplandı. Jüri üyelerine Reza Zarrab, Süleyman Aslan ve Zafer Çağlayan arasındaki bir telekonferansın kaydı da dinletildi. Mayıs 2013 tarihli ses kaydına göre, Hakan Atilla, Çğlayan, Zarrab ve Aslan arasında yapılan görüşmeye çocuklarını okula bırakması gerektiği için katılamıyor. Zafer Çağlayan, Atilla için 'Kılıbıkmış ya' ifadesini kullanıyor.