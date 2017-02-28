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ABD’de uçak kazası; 4 ölü, 2 yaralı

28 Şubat 2017 13:26

ABD’nin California Eyaleti’ne bağlı Riverside kentinden San Jose kentine gitmek için havalanan Cessna 310 tipi küçük uçak kalkıştan kısa bir süre sonra iki evin üzerine düştü.Kaza sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi iki kişi de yaralandı. Uçakta bulunan anne baba ve üç çocuktan oluşan 5 kişilik aileden 4’ünün öldüğü belirtildi. Yetkililer, uçakta bulunan beşinci kişi ile uçağın enkazı altında kalan evlerde bulunan kişilerden birinin kazadan yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı. ABD Sivil Havacılık Dairesi kaza ile ilgili inceleme başlatılacağını bildirdi.

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