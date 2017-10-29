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ABD'de polis 10 yaşındaki otomobil hırsızını bir saat boyunca kovaladı!

29 Ekim 2017 14:07

ABD’nin Ohio eyaletinde 10 yaşında bir çocuğun annesinin sevgilisine ait otomobili çalması sonucu polisle küçük araba hırsızı arasında 1 saat süren kovalamaca yaşandı. Cleveland.com haber portalı, ABD'nin Ohio eyaletinde 10 yaşında bir çocuğun annesinin sevgilisine ait otomobili çalması sonucu polisle küçük araba hırsızı arasında 1 saat süren kovalamaca yaşandığını bildirdi. Polisin takip sırasında çektiği ve Youtube'da yayınlanan videoda, küçük otomobil hırsızının peşinde en az 5 polis aracının olduğu görülüyor. ABD'de hapishane firarı girişimi: 'Birçok polis öldürüldü, okullar eğitime ara verdi' Polisin yola döşediği tuzağın üzerinden geçmemek için çocuk yoldan çıkarak, bir süre polis araçlarından kurtulmaya çalışsa da, daha sonra tekrar yola çıkmak isterken polis araçlarının önünü kesmesiyle durmak zorunda kaldı. Polis memurları çocuğu otomobilin penceresinden güçlükle çıkardığı görüldü. Polis yetkilileri, yakaladıkları çocuğun kendilerini tekmelemeye çalıştığı ve üzerlerine tükürdüğünü ve bu nedenle kendisine kelepçe takmak zorunda kaldıklarını belirtti. Öte yandan 10 yaşındaki otomobil hırsızı, aracı ‘canı sıkıldığı' için kaçırdığını söyledi. Çocuğun bir hafta içinde ailesinden ikinci kez otomobil çaldığı öğrenildi.

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