ABD'de II. Dünya Savaşı dönemine ait bir uçak otoyola düştü!

Kaliforniya Agoura Hills yakınlarındaki 101 Freeway üzerinde 2. Dünya Savaşı döneminden kalma Alman Hava Kuvvetleri Luftwaffe kamuflajlı, AT-6 Texan tipi bir uçak düştü. Pilot sağ olarak uçaktan çıkmayı başardı. AT-6 tipi tek motorlu uçağın North American Aviation şirketine ait olduğu açıklandı. Uçak, Alman Hava Kuvvetleri renklerine boyalıydı. Tek motorlu, bek tekerlekli uçak, uzun yıllar aralarında Türkiye'nin de olduğu bir çok ülkede pilotaj eğitiminde kullanıldı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.