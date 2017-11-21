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ABD'de dev stadyum dinamitle yıkıldı

21 Kasım 2017 13:42

ABD’nin Atlanta eyaletinde yer alan spor kompleksi Georgia Dome bugün dinamitle patlatılarak yıkıldı. ABD’nin Atlanta eyaletinde yer alan ve dünyada tek Olimpiyatlara, Super Bowl’a ve Final Four’a ev sahipliği yapmış olan spor kompleksi Georgia Dome bugün dinamitle patlatılarak yıkıldı. 25 yıllık ömrü boyunca bin 400’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapan stadyumun 37 milyondan fazla ziyaretçi ağırladığı belirtiliyor. 1992 yılında inşa edildiğinde kapasite açısından dünyanın en büyük stadyumu olan Georgia Dome daha sonra Teksas’taki AT&T Stadyumu ve Galler’deki Millennium Stadyumu’nun gerisinde kaldı.

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