ABD'de dev bulut kümesi görüldü, işte o anlar!

YouTube'daki ViralHog kanalında, ABD'de 5 Şubat'ta görülen dev bulut kümesinin görüntüleri yayınlandı. Videonun sahibi "İşe gitmeye hazırlanıyordum ve mutfakta kahve yaparken pembe bir ışık gördüm. Gökyüzünde süzülen, apartmanımın üzerindeki renkleri değiştiren bu büyüleyici kümeyi görmek için dışarıya baktım. Gökyüzü beni heyecanlandırıyor ama bu gerçekten nadir bir şeydi" ifadelerini kullandı. Çok nadir görülen bu tür bulut kümelerinin neden oluştuğu bilinmiyor. Boyları ise binlerce kilometreye ulaşabiliyor.