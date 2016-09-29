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ABD'de 9 yaşındaki çocuktan gözyaşları içinde ırkçılık dersi

29 Eylül 2016 21:08

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde polisin açtığı ateş sonucu bir siyahi Amerikalının yaşamını yitirmesinin ardından, 9 yaşındaki siyahi kız çocuğu Zianna Oliphant, kent meclisinde konuştu. Küçük Oliphant'ın, Keith Lamont Scott'ın öldürülmesiyle ilgili ırkçılığa karşı yaptığı duygulu konuşmayı, meclis üyeleri, yüzlerce kent sakini, ailesi ve arkadaşları dinledi. Oliphant'ın gözyaşları içinde yaptığı ve ABD medyasında geniş yer bulan konuşması şöyle: "Protesto yapmak zorunda olmamalıyız çünkü bize yanlış muamelede bulunuyorsunuz. Bunu yapıyoruz çünkü yapmak zorundayız ve hakkımız var. Biz siyahi halkız ve kendimizi böyle hissetmemiz lazım. Babalarımızın ve annelerimizin ölmesi bir utançtır ve hatta onları bir daha göremeyeceğiz. Onların mezarına gitmek zorunda olmamız bir utançtır." Zianna'nın annesi Precious Oliphant ise daha sonra yaptığı açıklamada, kızının böyle bir hitaba hazırlanmadığını ve mecliste konuşmasının tamamen plansız bir şekilde gerçekleştiğini bildirdi. Kaliforniya savcısı ve Demokrat Partiden ABD Senatosu adayı Kamala Harris de Oliphant'ın konuşmasını içeren videoyu, "Yüreğiniz sızlamadan bu konuşmayı izlemek imkansız. Zianna konuştuğun için çok cesursun." mesajıyla sosyal medyada paylaştı.

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