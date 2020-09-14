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ABD yine ırkçı polis şiddetiyle gündemde

14 Eylül 2020 17:46

ABD'nin Georgia eyaletinde bir polis, araçtan indirerek yere yatırdığı siyahi adamı defalarca yumrukladı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, söz konusu polisin görevden alındığı duyuruldu.

Siyahilere uyguladıkları şiddetle büyük tepki toplayan ve ülkedeki protestoların fitilini ateşleyen Amerikan polisi, gündemden düşmüyor. Georgia eyaletinde bir polis 26 yaşındaki Roderick Walker adlı bir siyahinin bulunduğu aracı, stop lambası kırık olduğu gerekçesiyle durdurdu. Polis, yolcu olarak araçta bulunan Walker'a kimlik göstermesini ve araçtan inmesini söyledi. Olayın nedenini soran Walker, daha sonra 2 polis tarafından yere yatırıldı. Polislerden biri Walker'ın üzerine çıkarak onu yerde tutarken, diğer polis ise Walker'ı yumruklamaya başladı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Walker'ın şiddet gördüğü anlarda kız arkadaşının, "Nefes alamıyorum diyor" dediği kameraya yansıdı.

Cuma günü yaşanan olayın ardından Walker'ın avukatı Shean Williams yaptığı açıklamada, polisin onları durdurduğu sırada araçta müvekkilinin, kız arkadaşının, 5 aylık çocuğunun ve kız arkadaşının oğlu ile başka bir yolcu olduğunu söyledi. Müvekkilinin tutuklama sırasında en az iki kez bilincini kaybettiğini belirten avukat Williams, Walker'ın polisi ısırdığı yönündeki iddiaları reddetti. Williams, "Video, maalesef Afro-Amerikalı bir siyahinin medeni haklarının görevi ilk önce koruma olan kolluk kuvvetleri tarafından ihlal edildiğini ihlal edildiği bir başka olayı gözler önüne seriyor" dedi.

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Walker'ı yumruklayan polisin görevden alındığı duyuruldu. Clayton County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Walker'a defalarca vuran polisin "aşırı güç kullandığı" gerekçisiyle görevine son verildiği bildirildi.

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