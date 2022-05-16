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ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, market fiyatlarını kıyasladı: 10 dolara neler aldım?

16 Mayıs 2022 10:01

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı video ile ABD'ye yerleştiğini duyuran oyuncu Erdem Baş, 10 Dolar ile yaptığı market alışverişinde neler aldığının videosunu çekti.

Oyuncu Erdem Baş, ABD'de bir saatlik asgari ücretle girdiği bir süper markette neler alabildiğine dair çektiği videoyla gündem oldu.

Market kıyaslaması yaptı

44 yaşındaki oyuncu şimdilerde ABD'deki yaşantısına alışmaya çalışırken, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı. Takipçilerin fiyatları merak ettiğini söyleyen Baş, iş yerine yakın bir bölgede bulunan süpermarketin yolunu tutarak 10 dolarlık bir alışveriş yaptı. 

Amerikan simidi 'bagel' alarak alışverişine başlayan Erdem Baş, ardından şeftalili soğuk çay alarak devam etti. Simidin yanında yemek için çedar peyniri alan ünlü oyuncu, bir paket kurabiye de aldı. Son olarak da Pringles alan Erdem Baş, alışverişini bitirdi. Baş, 10 Dolar ile 5 parça ürün aldı.

 

Erdem BaşABDTürkiye market

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