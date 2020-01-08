ABD üslerine dönük füze saldırısının yeni görüntüleri paylaşıldı

İran'daki haber kaynakları, İran tarafından Irak'taki ABD üslerine balistik füzelerle düzenlenen saldırının görüntülerini paylaştı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından, Irak'taki ABD üslerine İran tarafından balistik füzelerle saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası Pentagon tarafından yapılan açıklamada kayıpların ilk değerlendirmesi üzerinde çalışıldığı bilgisi verilirken, İran televizyonu ise saldırıda 80 ABD'linin öldüğünü duyurdu.

Kaynak: Anka Haber Ajansı