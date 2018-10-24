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ABD tarihinin en büyük piyango ikramiyesi: 1,6 milyar dolarlık ödülün en az bir kazananı var

24 Ekim 2018 17:56

ABD tarihinin en büyük piyango ikramiyesi Güney Carolina'da bir bilete çıktı. Büyük ikramiyeyi kazanan başka bilet olup olmadığı henüz bilinmiyor. Çekilişte "ikinci büyük ikramiye"nin isabet ettiği 36 bilete de 1'er milyon dolar dağıtılacak. Üçüncü büyük ödülü kazanan 419 kişiye ise 10'ar bin dolar verilecek. Bir kişiyi bir gecede 1,6 milyar dolar sahibi yapan sayı kombinasyonu 28, 70, 5, 62, 65+5. Kazanma şansı yaklaşık 302 milyonda 1. ABD tarihinin rekor ikramiyesinde şansını denemek isteyenler gişe önlerinde günlerdir uzun kuyruklar oluşturuyordu. Mega Million biletleri ABD'nin 44 eyaletinde ve District of Columbia ile Virgin Adaları'nda satılıyor. Büyük ikramiyeyi Temmuz ayından bu yana kazanan olmamıştı. Kazanan kişi ödülünü tek seferde nakit olarak alırsa, yarıya yakınını vergi olarak vermek zorunda. Tek seferde çekilmesi halinde 1,6 milyar dolarlık büyük ikramiyeden geriye 913 milyon dolar kalıyor. Kazananın diğer seçeneği ise parayı 29 yıllık taksitle almak. 2002 yılından bu yana yapılan Mage Millions çekilişinin kuralları, zaman içinde kazanmayı zorlaştıracak şekilde değiştirildi. Bu da dağıtılan ödülün birikerek rekor miktarlara ulaşmasını sağlıyor. Tek bilet 2 dolara satılıyor.

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