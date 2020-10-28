ABD seçimini anlama rehberi | İki farklı vizyon; seçimlerin 'iki numara'ları Harris ve Pence neleri temsil ediyor

ABD Başkanları seçilirken bir önemli faktör de sağ kolları olarak görev yapacak başkan yardımcıları. Trump gelecek 4 yıla şimdiki başkan yardımcısı Mike Pence ile devam etmek isterken Joe Biden, Demokrat Parti’de adını sıkça duyuran eski California Başsavcısı Kamala Harris’i seçti.

Cumhuriyetçi Parti’nin dindar kanadını temsil eden Pence ile 2020 için ilk olarak başkan adaylığını hedefleyen Harris pek çok konuda bambaşka noktalarda duruyor.

Kürtaj hakkından, göçmenlere, iklim krizinden, Koronavirüs’le mücadeleye başkan yardımcısı adaylarının nerede durduğunu inceledik.