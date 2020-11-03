Şirin Payzın ABD'nin seçimini Prof. Selçuk Şirin'le konuştu: 30 yaş altında sosyalist düşünceye aidiyet duygusu çok yüksek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 'modern tarihinin en kritik seçimine' hazırlanıyor. Donald Trump ve Joe Biden yarışında uzaktan oy verme işleminde, oyların yarısından fazlası şimdiden kullanıldı.

ABD vatandaşlarının olası eylemlere ve sokak hareketlerine karşı ev ve iş yerlerini bariyerlerle kapattıkları görüldü.

New York Üniversitesi'nden Prof. Selçuk Şirin, seçim atmosferini, olası senaryoları ve ABD seçim sistemini, seçimleri izlemek üzere New York'ta bulunan T24 programcısı Şirin Payzın'a değerlendirdi.

"1996 yılından beri seçimleri burada takip ediyorum, böyle bir seçim olmadı" diyen Şirin, "Amerika'nın demokrasisinin gücü çok basit bir gerçekten geliyor. O da şu; iktidar değişimi hep barış içerisinde olmuş. darbe olmamış. Sandıktan galip gelene iktidar teslim edilmiş. Şimdi ilk defa bu tartışmaya açıldı. Bunun olup olamayacağı değil, tartışmanın açılmış olması bile insanları korkutuyor. New York'ta seçimden sonra eylem olacak diye insanlar şimdiden önlem almaya" diye konuştu.

ABD'de giderek artan bir kutuplaşma söz konusu olduğunu dile getiren Şirin, "Zaten 2000'den beri artan bu kutuplaşma son 3-4 yılda Trump'la birlikte had safhaya geldi. Trump şimdiden, 'Yarın akşam önde olursam kazandım derim' diyor. Trump'ın böyle bir gücü var mı, aslında yok. Amerikan sistemi müdahalesi çok zor bir sistem" dedi.

Şirin Payzın'a ABD seçimlerini değerlendiren New York Üniversitesi'nden Prof. Selçuk Şirin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar değişimi hep barış içerisinde olmuş, darbe olmamış. Sandıktan galip gelene iktidar teslim edilmiş. Şimdi ilk defa bu tartışmaya açıldı"

"Amerika'nın demokrasisinin gücü çok basit bir gerçekten geliyor. O da şu; iktidar değişimi hep barış içerisinde olmuş. darbe olmamış. Sandıktan galip gelene iktidar teslim edilmiş. Şimdi ilk defa bu tartışmaya açıldı."

"Bir kuşak çatışması var. 30 yaş altına sorduğunuz zaman sosyalizme katılım Amerika tarihinde olmadığı kadar yüksek. Yüzde 50'leri geçmiş durumda. Ama 55 üzerine sorduğunuz zaman tam tersi çıkıyor. Bence bu Amerika'ya has değil. Türkiye'de de var, Avrupa'da da var. Ülkeler arasındaki kültürel farklar azalmış durumda, ülkeler içindeki kuşaklar arası fark artmış durumda. Biden seçilirse bu değişmez. Buradaki şey yapısal."

"Tartışılması gereken gelir adaletsizliği, Wall Street'in yüzde 1'i, yüzde 50'sine sahip"

"Ama asıl tartışılması gereken gelir adaletsizliği. Wall Street'in yüzde 1'i, yüzde 50'sine sahip. Bu kadar adaletsizlik olunca... Mesele kültürel gibi görünüyor ama sınıfsal. Gelir adaletsizliğine yapısal bir çözüm bulmak gerekiyor. Mesela çözmek için vergi sistemini tartışmamız lazım. Ortada gelir adaletsizliği varken popülist liderler geldi. Ama şimdi yavaş yavaş popülizmin sonu geliyor mu? Bu seçimde onu göreceğiz."

"Trump hiçbir temel sorunu çözemedi; popülizm kaybediyor"

"ABD'nin çok ciddi bir genç işsizlik sorunu var önümüzdeki dönemde. Popülistler bunlara basit çözümler öneriyorlar. Popülizm kaybediyor gibi görünüyor, ama zaman alıyor. Amerika'da siyahlara yönelik yapısal ırkçılık devam ediyor. ABD'nin süper güç olması ekonomik ve askeri gücünden kaynaklanıyor. En büyük tehdit burası için Çin. O da ekonomik bir tehdit."

"Biden kazanırsa tekrar 'sistem' devreye girecek, Trump devam ederse bir kişi üzerinden politika yapmanın meyvelerini yemeye devam edeceğiz."