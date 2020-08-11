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ABD polisinden 8 yaşındaki çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

Görüntüler yayınlandığı anda ABD'de büyük tepkilere neden oldu

11 Ağustos 2020 11:33

ABD’nin Florida eyaletinde okulda bir öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki çocuk, polis tarafından ellerine kelepçe takılarak gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı. 2018 yılına ait olduğu belirtilen görüntülerde, polisin çocuğun ellerini arkadan kelepçeleyerek götürdüğü görülüyor. 
 
Ailenin avukatı Ben Crump, meydana gelen olayın görüntülerini dün basına servis etti. Görüntülerde, polis ağlayan çocuğu gözaltına alırken korkutmak için 'hapse gireceksin' ifadelerini kullanıyor. Görüntüler yayınlandığı anda ABD'de büyük tepkilere neden oldu.
 
Çocuğun ailesi polis memurlarına dava açarak, küçük çocuğun korkutulduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu belirtti. 
 
Kaynak: DHA

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