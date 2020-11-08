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ABD’nin 46’ıncı Başkanı seçilen Biden, çocukluğuna yazdığı mektubu okudu: İnancını canlı tut!

"Bir gün dünyanın tepesinde olacaksın"

08 Kasım 2020 16:00

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD’nin 46’ıncı Başkanı olan Joe Biden’ın 2016 yılında Obama döneminin başkan yardımcısıyken kendi çocukluğuna yazdığı mektubu okuduğu anlar yeniden gündem oldu.

CBS kanalının “Kendine not” programında 12 yaşındaki hâline hitap eden Biden, ilkokul yıllarındaki kekeleme sorunu, ilk evliliğinde eşi ve kızlarını bir trafik kazasında kaybetmesi, oğlu Beau Biden’ın beyin kanseri nedeniyle ölümü gibi yaşadığı zorlukları anlatmıştı.

Mektupta ABD’ye yönelik ideallerini de anlatan Joe Biden, 44’üncü ABD Başkanı Barack Obama’yla yaptıklarından bahsederken “Beraber, değişimin zor ama önemli olduğunu kanıtlayacaksınız. Gelişimin hiçbir zaman kolay olmadığını ama her zaman mümkün olduğunu göstereceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

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