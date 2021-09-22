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ABD’li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi

Sosyal medya kullanıcıları ise basın toplantısının ortasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi

22 Eylül 2021 19:42

ABD’deki boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD’li Caleb Plant birbirine girdi.

ABD’nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde 6 Kasım’da yapılacak olan süper orta sıklet kategorisinin dünya şampiyonu boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD’li Caleb Plant arasında gerginlik yaşandı.

Basın toplantısında başlayan sözlü atışma ardından Canelo’nun, Plant'i agresif bir şekilde geriye itmesi gerilimi artırdı. 

Plant daha sonra Canelo’ya ilk yumruğu atarken, ikilinin arasına güvenlik görevlileri girdi.

Sosyal medya kullanıcıları ise basın toplantısının ortasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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