ABD'li Kongre üyesi, Zoom toplantısında arka plan olarak silahlarını seçti

Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden Boebert, silah tutkusuyla bir kez daha gündemde. Çevrimiçi bir toplantıda arka plan olarak silahlarını seçen Boubert, kendisine yönelik "Güvenli olmayan silah stoku gülünüp geçilecek bir mesele değil" sözlerine "Bunun stok olduğunu kim söyledi? Hepsi kullanıma hazır" diyerek yanıt verdi.

Toplu silahlı saldırılara çok kurban veren ve bireysel silahlanman tartışmalarının üst sıralarda yer aldığı ABD'de Kongre üyesi Lauren Boebert bir kez daha silah sevgisiyle gündeme geldi. Boebert'in Zoom üzerinden düzenlenen çevrimiçi bir komite toplantısında, raflarında tüfeklerin göründüğü bir kitaplığın önünde konuşmuş olması, kendisi gibi Cumhuriyetçi olanlardan alkış, Demokratlardan ise tepki topladı.

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyelerinden Katie Porter, Twitter hesabından Boebert'in söz konusu görüntüsü paylaşıp "Yığılan bulaşıklarımın ve üreyen bakterilerin Zoom toplantılarında en tehlikeli arka plan görüntüsü olduğunu düşünürdüm..." ifadesini kullandı.