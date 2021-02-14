T24 LogoT24 Logo
Haberler

ABD'li komedyenden garsona, canlı yayında 7 bin dolarlık bahşiş

Komedyen toplanan bağışların geri kalanını da restorandaki diğer çalışanlara dağıttı

14 Şubat 2021 11:33

ABD'de bir komedyen, sosyal medyadaki takipçilerinden topladığı bağışları, New York'taki bir restoranda çalışan kadın garsona bahşiş olarak hediye etti. Canlı yayında üzerinde 7 bin dolarlık bağışın yer aldığı çeki teslim alan garson, sevincini gizleyemezken, bağışçılara defalarca teşekkür etti.

ABD'nin New York şehrindeki bir restoranda çalışan 24 yaşındaki garson Ulyana Hrushchak, sıradan bir sipariş olduğunu zannettiği servisini tamamladıktan sonra, şoke oldu. Çünkü müşterilerinden biri, Hrushchak'a 7 bin dolarlık bir bahşiş çeki verdi.

Sputnik Türkiye'nin Bloomberg'e dayandırdığı habere göre "Şu sıralar herkes zorluk çekiyor ve insanlar iyi bir şeyler yapmak istedi" diyerek, Instagram'daki takipçilerinden bahşiş için 1 günde 13 bin dolarlık bağış toplayan ABD'li komedyen Robyn Schall, Manhattan'daki bir restoranda kendisine iyi davrandığını söylediği garson Ulyana Hrushchak'a 7 bin dolarlık bahşiş verdi. 

Hrushchak, yaşadığı şoku "Gerçek olduğuna inanamadım" sözleriyle ifade ederken, sosyal medyada canlı olarak yayınlanan anlarda, Schall'ın takipçilerine defalarca teşekkür etti.

Schall, toplanan bağışların geri kalanını da restorandaki diğer çalışanlara dağıttı.
abdbahşişgarsonkomedyenRobyn Schall

Diğer Videolar

Kimliğini evde unuttu, 3 dakika ile sınavı kaçırdı

Lille ve Burak Yılmaz, PSG galibiyeti ve liderliği böyle kutladı

Akşener Hâkkari'de: Karpuz gibi ikiye bölündük, seçmen velinimet olmaktan çıktı

Alparslan Türkeş'in Fethullah Gülen hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

İstanbul'da 'Yeşil Yarı Maraton': N Kolay İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

Fenerbahçe'den, takım otobüsüne silahlı saldırının yıl dönümünde video: "Aydınlanmayan gün"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Fatih Altaylı: Ekrem İmamoğlu’na bayıldığımı söyleyemeyeceğim, Mansur Yavaş’ı kendime daha...

Şeyma Subaşı: Ben sevgilimin malı olmaktan memnunum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Ağbal milletvekillerine verdiği brifingde “Kamuoyundan...

Askeri üniforması üzerinde, sarık ve cüppe ile fotoğrafları ortaya çıkan...

Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt ölü bulundu...

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu: Babam kalp ve göğüs...

Avrasya'nın son seçim anketinde AKP ve MHP'nin oyları yüzde 50'nin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Fatih Altaylı: Ekrem İmamoğlu’na bayıldığımı söyleyemeyeceğim, Mansur Yavaş’ı kendime daha...

Şeyma Subaşı: Ben sevgilimin malı olmaktan memnunum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24