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ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Hastalar ağır ihmaller nedeniyle ölüyor

07 Mayıs 2020 12:29

Koronavirüs salgını ABD'de sağlık sistemini adeta çökme noktasına getirdi. ABD'li Nicole Sirotek adlı hemşire ülkede sağlık alanındaki ihmalleri gözyaşlarıyla anlatarak, "Ağır ihmal var, hastalar ölüyor. En ufak şeyde fiş çekiliyor. Artık yasal olarak ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de sağlık sistemi iflasın eşiğine geldi. Asya'da Koronavirüs salgını etkisini iyice azaltırken salgının merkezi halini alan ABD'de vakaların ve can kayıplarının önüne geçilemiyor. ABD’nin Nevada eyaletinde görevli olan ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgıyla mücadeleye destek vermek için New York’a giden Nicole Sirotek adlı hemşire göz yaşlarıyla ABD'deki sağlık sistemindeki ihmallari anlattı

"En ufak olayda fiş çekiliyor"

İtiraflarda bulunan hemşire yeni tip Koronavirüs tedavisi gören ve iyileşme ihtimaline şüphe ile bakılan Covid-19 hastalarının solunum cihazlarının fişlerinin en ufak bir durumda çekildiğini ifade etti.

"Binlerce kişi ihmallerden dolayı ölüyor"

Nicole Sirotek adlı hemşire ABD'li hemşire ülkede tıbbi ihmallerin olduğunu çektiği videoyla göz yaşlarına boğularak anlattı. Sirotek, ABD’de koronavirüs hastalarının “ağır ihmal ve kötü tıbbi yönetim” nedeniyle “öldürüldüğünü” iddia ederken “Artık yasal olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Savunucu gruplar bile bu insanlar hakkında bir şey yapmıyor, siyahi insanların hayatları burada önemli değil. Durum çok vahim. Binlerce kişi ihmallerden dolayı ölüyor" dedi.

Kaynak: DHA

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