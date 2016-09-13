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ABD iki bombardıman uçağını Güney Kore semalarında uçurdu

13 Eylül 2016 15:26

ABD'nin, Kuzey Kore'nin son dönemdeki agresif nükleer adımlarına karşı Güney Kore'ye destek amaçlı iki uzun menzilli stratejik bombardıman uçağını bu ülkenin semalarında uçurduğu bildirildi. ABD Savunma Bakanlığının yazılı açıklamasında, ABD ile Güney Kore arasındaki güvenlik taahhütleri gereği B-1B Lancer tipi nükleer silah taşıma kapasitesine de sahip uzun menzilli iki stratejik bombardıman uçağının Güney Kore hava sahasına gönderildiği ifade edildi. Güney Kore'nin güvenliğine verdiği taahhüdü herkese hatırlatmak için ABD'nin bu tür askeri eylemleri tekrarlayacağı aktarılan açıklamada, Kuzey Kore tehdidine karşı gereken tedbirlerin alındığı vurgulandı. Açıklamada, ABD'ye ait Guam Adası'ndaki Andersen Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan uçakların, Kuzey Kore'ye 120 kilometre mesafede yer alan Osan Üssü üzerinde uçuş yaptığı bilgisi verildi.

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