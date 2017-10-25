ABD Dışişleri Sözcüsü'ndan Sabah muhabirine: Devlet-özel ortaklığı olan bir medya grubuna çalışıyorsun

ABD Dışisleri Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında Daily Sabah muhabiri Ragıp Soylu ile kısa süreli bir tartışma yaşadı. Soylu, ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert’e Öcalan posterine Washington’dan gelen tepkiler üzerine YPG’lilerin yeni bir video yayınladığı hatırlattı. Nauert, ‘Tüm tarafları saldırgan görülebilecek ve bölgede yeni gerginlikler yaratacak eylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz’ ifadelerini kullandı. “ABD yönetimi terörle mücadele ve bölgenin güvenliğinin arttırılması için Türkiye ile birlikte çalışıyor” diyen Nauert ardından Ragıp Soylu’ya yönelik olarak “Siz gayet farkındasınız. Türkiye’den bir gazetecisin. Devlet-özel ortaklığı olan bir medya grubuna çalışıyorsun” ifadelerini kullandı. Soylu daha sonra Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “ABD Dışışleri Sözcüsü, YPG’yle ilgili sorduğum bir soruya devlet-özel ortaklğı olan bir medya grubuna çalıştığımı söyleyerek cevap verdi. Sözcüye çalıştığım şirketin özel olduğunu belirttiğimde ise, medya grubunun hükümet tarafından fonlandığını söyledi. Kel alaka? Yok.”