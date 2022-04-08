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ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland, KKTC liderine yanlışlıkla 'Cumhurbaşkanı' dedi: "Özür dilerim, Sayın Tatar diye hitap ediyorduk"

08 Nisan 2022 11:57

T24 Dış Haberler

ABD'nin Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ziyareti sırasında yaptığı konuşmada Washington'ın tanımadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin lideri Ersin Tatar'a 'Cumhurbaşkanı' diye hitap etti.

Nuland, kendisine yapılan uyarının ardından, "Sanırım bir hata yaptım. Ona ne diyorduk? Sayın Tatar. Özür diliyorum. Tabii ki ona Sayın Tatar diye hitap ediyoruz" dedi.

Kıbrıs'ta federal çözümü savunan ABD'nin Dışişleri Bakanlığı müsteşarı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Tatar ile görüşmeler gerçekleştirecek.

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