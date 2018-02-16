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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Türkiye'nin sınır güvenliğini ciddiye alıyoruz

16 Şubat 2018 15:50

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra, "Suriye'de bölünme olmadan çözüme ulaşmak istiyoruz. Öncelikle Menbiç konusunu ele alacağız" şeklinde konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un açıklamaları kısaca şöyle: "Türkiye'nin güvenli bir biçimde sınırlarını koruma talebini ciddiye alıyoruz, NATO ittifaklı bir üyemizin güvenlik konusunda herhangi bir endişesi olduğunda tabiki ciddiye alıyoruz. Bu anlamda, özellikle sivil halka zarar gelmemesi için Türkiye'den bazı ricalarımız var. Suriye'de gerilimin artmaması için çalışıyoruz. Her zaman Suriye Demokratik Güçlerine sağladığımız desteğin kısıtlı olacağını söyledik. Tabii ki Türk demokrasisini de desteklemeye devam edeceğiz"

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