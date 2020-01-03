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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Iraklıların sevinç gösterisi paylaşımı: Süleymani olmadığı için minnettarım

03 Ocak 2020 11:02

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD’nin hava saldırısında öldürülmesine ilişkin ilk açıklamasında “Süleymani olmadığı için minnettarım” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Pompeo sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, Süleymani’nin ölümü sonrası Iraklıların sevinç gösterilerinde bulunduğunu, sokaklara çıkarak kutlama yaptıklarını iddia etti. Pompeo, dans eden Iraklıların videosunu Twitter hesabından paylaştı. 

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Genel Komutanı Tuğgeneral Kasım Süleymani, ABD'nin Irak'ta düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybetti. Süleymani, İran ve Irak’ın en güçlü isimlerinden biriydi. 

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