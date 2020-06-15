ABD’deki protestolarda polis, 7 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı

ABD'de George Floyd'un polisin boynuna diziyle bastırması sonucu ölmesiyle başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemelerde başkent Washington'daki protestoda, bir polis memuru, 7 yaşındaki bir çocuğun yüzüne biber gazı sıktı. Protestocular olaya sert tepki gösterdi.

Son dönemlerde polis şiddeti ve ırkçılıkla gündeme gelen ABD'nin başkenti Washington'da Mando Avery ve oğlu, ailesiyle birlikte kiliseden çıktıktan sonra Seattle şehrindeki ırkçılık karşıtı protestoya katıldı. Protesto sırasında bir polis memuru, Avery’nin 7 yaşındaki oğlunun yüzüne biber gazı sıktı. Küçük çocuk çığlık atarak babasına sarılırken, diğer protestocular da çocuğun yüzüne süt ve su dökerek müdahale etti. Protestocular yaşanan olaya tepki gösterirken, o anlar ise kuaför olduğu belirtilen 34 yaşındaki Evan Hreha tarafından kayda alındı.

Küçük çocuğun olay karşısında travma yaşadığı ve ailesine ‘bunu hak edecek ne yaptığını’ sorduğu aktarıldı. Olayla ilgili yerel medyaya konuşan Avery, kendisini en çok üzen şeyin yakın mesafede bulunan diğer polis memurlarının ve bir grup acil durum ekibinin oğluna yardım etmemesi olduğunu ifade etti.

Yerel medyada yer alan haberde, videoyu sosyal medyada paylaşan Hreha’nın, küçük çocuğun yüzüne gaz sıktığı düşünülen polis memuruna " videoyu paylaşacağım" demesi üzeresine,Hreha’nın olaydan 1 hafta sonra bir polis memuruna ‘lazer tuttuğu’ gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Hreha ise üzerinde lazer olmadığını, gözaltına alınma sebebinin görüntüleri kaydetmesi ve sosyal medyada paylaşması olduğu öğrenildi. Küçük çocuğun ailesinin, olayla ilgili hukuk mücadelesi başlattığı belirtildi.

Öte yandan ABD'de George Floyd'un polisin boynuna diziyle bastırması sonucu ölmesiyle başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı sürerken bir siyah vatandaş da cuma günü polisin kendisini vurması sonucu öldü. 27 yaşındaki Rayshard Brooks, cuma günü direksiyon başında bir fast-food restoranının "al-götür" sırasına uyuyakaldığı için polis çağırıldı. Georgia Eyaleti Soruşturma Bürosu Brooks'un gözaltına alındıktan sonra alkol testini geçemediğini belirtti.

Olaya dair incelenen görgü tanığı videosunda Brooks'un bir polisin elektroşok tabancasını aldığı ve koşarak kaçmaya başladığı, diğer polisin aynı tip tabancayla ona ateş açtığı görüldü. Videonun devamında Brooks yerde yatarken görüldü.

Brooks adlı siyah vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin ardından, Emniyet Müdürü Erika Shields istifa etti.

Eylemler şiddetlendi

Brooks'un öldürülmesinin ardından sokağa çıkan protestocular, öldürüldüğü fast-food restoranını ateşe verdi.

İtfaiye ekipleri gelene kadar restoran en az 45 dakika boyunca yanarken protestocular restorana çıkan yolları da kapattı.

Polis görevden alındı

Atlanta Polis Departmanı Sözcüsü Carlos Campos, Rayshard Brooks'u vuran polisin görevden alındığını söyledi.