Dr. Mehmet Öz: Covid-19'un ölüm oranını azaltan ilaç bulundu

ABD'de yaşayan kalp cerrahı Doktor Mehmet Öz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede etkili ilacın bulunduğunu açıkladı.



Öz, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs'ün ilacı olarak söylenen deksametazon ile ilgili size mükemmel bir haberim var, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Oxford Üniversitesi uzmanlarının Koronavirüs tedavisinde etkili olduğunu söylediği ilaç ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi. Bu tedavi özellikle oksijen desteği ya da solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalar arasındaki ölüm oranını azaltan ilk uygulama, büyük bir ilerleme" diye konuştu.

"Şimdiye kadar ölüm oranını azaltan tek ilaç"

"Yapılan araştırmada 2 bin koronavirüs vakası üzerinde denendi ve sonuçta bunu kullanmayan diğer 4 bin hastayla karşılaştırıldı" diyen Öz şöyle konuştu:

"İlacın hastalığa karşı çok önemli etki gösterdiği ortaya çıkardı. Oxford Üniversitesi verilerine göre ilaçla solunum cihazına bağlı hastaların ölüm riski oranı yüzde 40'tan yüzde 28'e düştü. Oksijene ihtiyaç duyulan hastalardaysa bu oran yüzde 25'ten yüzde 20'ye indi. Araştırma başındaki Profesör Pete Horby konuyla ilgili, 'bu şimdiye kadar ölüm oranını azaltan tek ilaç, ölüm oranını önemli ölçüde azaltıyor, büyük bir sonuç, ayrıca bu ilaç ucuz bu nedenle tüm dünyada kullanılabilir' diye konuştu"



