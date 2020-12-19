T24 LogoT24 Logo
Haberler

ABD'de yanlış adresi basan polisin siyah kadını çıplak halde kelepçelemesine tepki yağdı

Videoda Young'un polise defalarca "Yanlış eve geldiniz" dediği duyuluyor

19 Aralık 2020 10:44

ABD'nin Chicago kentinde polisin "yanlış adrese giderek" çıplak bir siyah kadını kelepçelediğini gösteren video tepki topladı.

Görüntülerde polis memurları Anjanette Young'ın evinin kapısını kırarak içeri giriyor ve 50 yaşındaki kadını çıplak halde kelepçeliyor.

Geçtiğimiz yıl şubat ayında gerçekleşen olayın videosu yeni yayınlandı.

Videoda Young'un polise defalarca "Yanlış eve geldiniz" dediği duyuluyor.

İşten yeni döndüğünü ve polis içeri girdiğinde yatak odasında soyunmakta olduğunu söyleyen Young, "O kadar hızlı oldu ki, kıyafet giyecek zamanım olmadı. Orada korkmuş, aşağılanmış olarak duruyordum." dedi.

Polis sonunda yanlış adrese geldiklerini anladıktan sonra ayrıldı. Memurlardan biri Young'dan özür dilerken, diğerleri kırık kapısını onarmaya çalıştı.

 

Kaynak: Euronews

ETİKETLER

Yanlış adresi basan Amerikan polisisiyahi kadını çıplak halde kelepçelediChicago kentiAnjanette Young

Diğer Videolar

Boğaziçi öğrencileri Rektörlük önünde: 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam'

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Şubat 2021

Sokak röportajına polis engeli; 'Şahsı provoke ediyorsun; sanki röportaj yapmıyor gibisin'!

Fahrettin Altun'dan İngilizce Boğaziçi açıklaması: Küçük bir grubun radikal görüşleri

Cemal Enginyurt'tan Boğaziçililere yönelik 'terörist' ithamlarına tepki: Bu gençlere kıymayın beyler

Birleşik Mücadele Güçleri’nin Kadıköy’deki açıklamasına polis müdahalesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Manisa'da ölü bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktı...

Bir vatandaşın isyanı: "Gitti bu çocuklar bu ülkeden, bunlar da...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İrfan Can Kahveci'nin alacağı ücret belli oldu!...

Süleyman Soylu: 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı, sizi rahat bırakmazlar...

Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e niye bakmadığı ortaya çıktı!...

Türkiye'nin nüfusu açıklandı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Manisa'da ölü bulunan gençlerin veda videosu ortaya çıktı...

Bir vatandaşın isyanı: "Gitti bu çocuklar bu ülkeden, bunlar da...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24