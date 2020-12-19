ABD'de yanlış adresi basan polisin siyah kadını çıplak halde kelepçelemesine tepki yağdı

ABD'nin Chicago kentinde polisin "yanlış adrese giderek" çıplak bir siyah kadını kelepçelediğini gösteren video tepki topladı.

Görüntülerde polis memurları Anjanette Young'ın evinin kapısını kırarak içeri giriyor ve 50 yaşındaki kadını çıplak halde kelepçeliyor.

Geçtiğimiz yıl şubat ayında gerçekleşen olayın videosu yeni yayınlandı.

Videoda Young'un polise defalarca "Yanlış eve geldiniz" dediği duyuluyor.

İşten yeni döndüğünü ve polis içeri girdiğinde yatak odasında soyunmakta olduğunu söyleyen Young, "O kadar hızlı oldu ki, kıyafet giyecek zamanım olmadı. Orada korkmuş, aşağılanmış olarak duruyordum." dedi.

Polis sonunda yanlış adrese geldiklerini anladıktan sonra ayrıldı. Memurlardan biri Young'dan özür dilerken, diğerleri kırık kapısını onarmaya çalıştı.

Kaynak: Euronews