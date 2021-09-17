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ABD'de sörf yapan çocuğun kolunu köpek balığı ısırdı

17 Eylül 2021 08:58

ABD'nin Florida sahilinde 16 yaşındaki bir çocuk, köpek balığının saldırısına uğradı. Neye uğradığının şaşıran çocuğun koluna 9 dikiş atıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki çocuk sörf yaptığı sırada köpek balığının hedefi oldu. Saldırının gerçekleştiği anı fark edemeyen çocuğun kolunda oyuk oluşurken, aynı bölgede başka köpek balığı saldırıları da yaşandığı belirtildi. 

Saldırıya uğradığını anlamadı

Doyle Nielson isimli genç, o sırada neye uğradığını anlamadı. Saldırı anını tesadüfen kaydeden kişi, sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaştı. Kısa sürede binlerce yorum alan videoda Doyle'ın kolunu köpekbalığı ısırıyor.

Şiddetli bir ısırık ve saldırı olmasa da o sırada karada olan onlarca kişinin yüreği ağzına geldi. Söz konusu plajda yılda ortalama dokuz köpek balığı saldırısı oluyordu. Nielson'ın saldırısı ise onuncu olarak kayıtlara geçti.

Sıyrıklarla atlattı

Küçük bir köpekbalığı olması 16 yaşındaki gencin çok da zarar görmeden bu olayı atlatmasını sağladı. Toplamda dokuz dikiş ile olayı ucuz atlatan Nielson, sonrasında sağlıklı olduğunu bildiren fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir diğer adı Isistius brasiliensis olan köpekbalığının sipsivri olan dişleri, ısırdığı canlıda kurabiye boyutlarında bir ısırık izi bırakıyor. Oyuk şekilde olan bu iz, gerçekten de korkunç görünüyor. Uzmanlar aç bir köpekbalığı ile karşılaşan herhangi bir insanın ya da balinanın kabusu yaşayacağını söylüyor.

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