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ABD'de sel felaketi 3 genci asansörde yakaladı

3 gencin asansörde mahsur kaldığı anların videosu sosyal medyada gündem oldu

09 Ağustos 2021 14:57

Sel ve dolu fırtınaları hafta sonu ABD'nin Omaha kentini vururken, 3 gencin asansörde mahsur kaldığı anların videosu sosyal medyada gündem oldu.

Nebraska eyaletine bağlı Omaha kentinde bir erkek ve iki kadın, selin birden etkisini artırmasıyla asansörde mahsur kaldı.

Asansörde mahsur kalanlardan Tony Luu, telefonundan yaptığı yardım çağrısında, "Bize yardım etmezseniz ölebiliriz" ifadelerini kullandı.

​Daha sonra şebekelerin gelmesiyle Luu, kompleksin bakım personeli olarak çalışan ve onları kurtarmak için asansörün olduğu binaya gelen oda arkadaşını aramayı başardı.

Asansörün içindekiler boyunlarına kadar olan suyun içinde durarak kendilerini videoya çekerken, arkadaşları ve akrabaları onları kurtarmayı başardı. Kapıları açan kişiler, suyu hızlıca tahliye etti.

Bu sırada aynı apartmanın diğer tarafında itfaiye ekipleri, başka bir asansörden 4 kişiyi kurtarmak zorunda kaldı.

asansörsel

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