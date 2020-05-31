ABD'de protestocular tarihi 'köle pazar binasını' ateşe verdi

George Floyd protestolarının devam ettiği, ABD'nin Fayetteville şehrinde, 19. Yüzyıldan kalma ''Market House'' adı verilen ve köle satışı yapılan tarihi bina protestocular tarafından ateşe verildi.

ABD'de bir polis memurunun George Floyd'u öldürmesinin ardından başlayan olaylar tırmanırken, protestocuların ''Market House'' adı verilen bir binayı ateşe verdiği görüldü.

Bilgiye göre, söz konusu tarihi bina köle satışı yapmak için kullanılıyordu.