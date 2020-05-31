ABD'de protestocular tarihi 'köle pazar binasını' ateşe verdi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">George Floyd protestolarının devam ettiği, ABD'nin </span><span class="r-18u37iz">Fayetteville</span><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0"> şehrinde, 19. Yüzyıldan kalma ''Market House'' adı verilen ve köle satışı yapılan tarihi bina protestocular tarafından ateşe verildi.</span></p>\n<div class="r-xoduu5 r-1mlwlqe r-1d2f490 r-1udh08x r-u8s1d r-h9hxbl r-417010 css-1dbjc4n" title="Aşağıyı işaret etmek" aria-label="Aşağıyı işaret etmek">ABD'de bir polis memurunun George Floyd'u öldürmesinin ardından başlayan olaylar tırmanırken, protestocuların <span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">''Market House'' adı verilen bir binayı ateşe verdiği görüldü.</span></div>\n<div class="r-xoduu5 r-1mlwlqe r-1d2f490 r-1udh08x r-u8s1d r-h9hxbl r-417010 css-1dbjc4n" title="Aşağıyı işaret etmek" aria-label="Aşağıyı işaret etmek"> </div>\n<div class="r-xoduu5 r-1mlwlqe r-1d2f490 r-1udh08x r-u8s1d r-h9hxbl r-417010 css-1dbjc4n" title="Aşağıyı işaret etmek" aria-label="Aşağıyı işaret etmek">Bilgiye göre, söz konusu tarihi bina köle satışı yapmak için kullanılıyordu. </div>\n</body>\n</html>